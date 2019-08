Veelpleger kort na vrijlating weer op dievenpad in Steenwijk en Havelte

Hij was in februari vrijgekomen uit de gevangenis na twee jaar speciale opsluiting voor veelplegers. Maar de 38-jarige Jacobus H. ging in maart direct alweer in de fout in Steenwijk en Havelte. Althans, dat stelt de officier van justitie. Die eiste donderdag een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen hem.

H. zou op 3 maart in Steenwijk een Fiat Punto hebben gestolen bij een garagebedrijf. De sleutel van de wagen -die de volgende dag zou worden gerepareerd- lag in de brievenbus. H. zou die hebben vernield, de sleutel hebben gepakt en de auto hebben meegenomen. Vervolgens pikte hij volgens de officier in Havelte brandstof ter waarde van 49,47 euro. En hij stal ook in Havelte twee kentekenplaten van een auto, om die op de gestolen Fiat te schroeven.

Moeilijk loopje

Niks van waar, stelde H. ter zitting in de Zwolse rechtbank. Camerabeelden waarop hij redelijk herkenbaar in beeld is, kloppen volgens hem niet. Getuigen die hem met zijn kale hoofd en moeilijke loopje door een trombosebeen omschreven, hadden het echt niet over hem.

‘Ik ben het niet geweest. Echt niet’, hield hij vol. Hoe zijn dna op de schroeven kwam waarmee de kentekenplaten waren vastgemaakt, is hem ook een raadsel. ‘Er zat ook dna op van iemand die ik ken. Misschien was ik wel bij hem thuis en heb ik toen die platen aangeraakt’, opperde hij.

Een sterk verhaal, vond de officier van justitie. Zij legde hem ook nog een autodiefstal in Steenwijk ten laste. De eigenaar van de wagen rende even snel de winkel in voor wat drinken en liet de motor lopen.

Toen hij terugkwam was zijn auto weg. Op bewakingsbeelden is opnieuw iemand te zien, die lijkt op H.. ‘Maar hij is niet herkenbaar genoeg in beeld, dus ik vraag hiervoor vrijspraak.’ Dat deed de officier ook voor een vijfde aantijging; het in brand steken van de gestolen Fiat Punto vlakbij het huis van zijn moeder.

Geen keihard bewijs

‘Ik vermoed wel dat meneer het heeft gedaan, maar er ontbreekt keihard bewijs’, legde ze de rechtbank uit. Voor de overige drie feiten eiste ze vier maanden cel onvoorwaardelijk, daarvan heeft hij inmiddels 87 dagen uitgezeten.

Voor de acht maanden voorwaardelijk moet H. zich wel houden aan de aanwijzingen van de Reclassering. Hij kampt met adhd en verslavingsproblematiek en kan daar wel wat hulp bij gebruiken, denken deskundigen.

‘Daar wil ik best aan meewerken’, verzekerde de man. ‘Ook al heb ik geen psychische klachten of verslaving. Ik wil gewoon graag mijn leven op de rit krijgen, dus ik werk gewoon mee.’

Twee van zijn slachtoffers moet hij van de officier ook nog schadevergoedingen betalen van in totaal 3112,50 euro.