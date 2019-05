Veilingmeester Christie's opent expositie met beelden oudtante bij Meppel

Leila de Vos van Steenwijk, directeur Aziatische kunst van Christie's Londen, is even terug op haar thuisbasis in De Wijk. Op bezoek bij haar 82-jarige moeder in Huize Voorwijk waar ze opgroeide. Maar ditmaal vooral om de expositie Powervrouwen te openen in de naastgelegen Havixhorst, want sinds vorig jaar is ze voorzitter van de beeldentuin.