Vele dagen voor het corso begint staat de stoep in Vollenhove vol met stoelen: ‘Loopt de spuigaten uit’

KAMPS DOET RECHT Agent staat undercover bij MediaMarkt in Zwolle, maar ja, zo weet de verdachte: ‘Iedereen kent meneer Jos’

Ronald Kamps schrijft over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: misbruik maken van pinpas.