Veneger ‘boot-bus-hokje’ moet weg: ‘Heel jammer’

Olympisch kampioen Jorien ter Mors reikt prijzen uit op sportgala Steenwij­ker­land

10:47 Schaatsenrijdster Jorien ter Mors, in het bezit van drie Olympische titels, komt als eregast naar het sportgala van Steenwijkerland. In de theaterzaal van De Meenthe in Steenwijk reikt ze woensdagavond 16 januari de prijzen uit en poseert ze met de jonge sporttalenten.