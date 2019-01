Veneger ‘boot-bus-hokje’ verdwijnt niet zomaar

De boot is twee jaar geleden rechtop neergezet bij de van een bushokje verstoken halte nabij de camping annex jachthaven en botenverhuur. ,,Gewoon een leuk idee van mijn vader’’, zegt Doze.

De reacties op het alternatieve bushokje aan de Veneweg waren positief. Van passagiers die bij regen droog op de bus kunnen wachten en van passanten. Maar niet uitsluitend, zo bleek deze week. ,,Handhaving van de gemeente kwam melden dat het hokje na klachten weg moet’’, aldus Doze.

Klachten

Steenwijkerlands wethouder Bram Harmsma bevestigt het bezoek van de gemeentelijke handhavers. ,,Onze medewerkers van toezicht en handhaving zijn inderdaad op bezoek geweest bij de eigenaar van camping Aan ’t Wiede. In eerste instantie over groenafval dat in de berm was aangetroffen, maar ook over het bewuste ‘boot-bushokje’.’’

Van wie de klachten komen, weet eigenaresse Doze niet. ,,Dat wilde handhaving niet zeggen. Je kunt van alles verzinnen wat het is geweest, maar je kunt er eigenlijk niks over zeggen. Het was een leuk idee.’’

Doze heeft van de handhavers begrepen dat het bootbushokje voor 1 maart weg moet zijn. ,,We hebben dus nog even. Het is een houten boot en als die is weggehaald, gaat-ie naar de stort.’’

Optocht

Doze hoopt eigenlijk dat iemand nog een bestemming heeft voor de ‘bushalte’. Op het eigen campingterrein heeft ze geen ruimte. Wellicht kan het boot-bushalte-hokje op een wagen meerijden in de optocht tijdens het Veneger dorpsfeest. Alice Doze: ,,Van mij mag het.’’

Wethouder Harmsma, die handhaving in zijn portefeuille heeft, laat weten graag in overleg te gaan met de eigenaar over het bewuste boot-bushokje. ,,Ik begrijp dat mensen het jammer vinden dat dit bushokje daar niet mag staan. We gaan daarom kijken wat de mogelijkheden zijn.’’