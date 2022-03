Verbouwde kerk in Steenwijk bijna klaar voor eerste bewoners: ‘Perfecte locatie’

Deze kerk in Steenwijk wordt omgebouwd tot huis voor mensen met beperking: ‘Heel gave klus’

De voormalige gereformeerde kerk aan de Onnastraat in Steenwijk wordt omgebouwd tot zorginstelling: 39 cliënten van Frion wonen vanaf het najaar in het bijna honderd jaar oude pand. ,,Dit is voor ons de ideale locatie”, stelt orthopedagoog Aly van Houten.

15 februari