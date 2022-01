Verbouwing Grote Kerk Steenwijk staat op punt van beginnen: ‘Voor de hele bevolking’

Zwitsers brugje vernield in park Vollenhove: leuning te water

Een boomstambrugje in park Oldruitenborgh in Vollenhove is tijdens de jaarwisseling vernield. Een leuning van dit zogeheten ‘Zwitserse bruggetje’ is in de nacht van oud en nieuw met brute kracht afgebroken en in het water beland.

2 januari