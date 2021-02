Verdachte (21) uit Sint-Jansklooster kan niet voor de rechter verschijnen na corona-uitbraak: ‘Ik moet de hele dag in mijn cel blijven’

,,Ik heb zelf geen klachten, maar ik moet wel de hele dag in de cel blijven’’, zei D.S. vandaag via een videoverbinding tegen de rechters in Zwolle. Het onderzoek in zijn strafzaak is klaar, een datum en tijdstip waren geprikt, maar toen was er een corona-uitbraak die roet in het eten gooide. Want S. wil zijn strafzaak wel in de rechtszaal bijwonen en dat kon vandaag niet.