Verdachte (25) vuurwerkbom op Markt Steenwijk opgepakt

VIDEO Herstel veenmos­riet­land moet De Weerribben aantrekke­lijk houden voor dieren en planten

12 januari In De Weerribben is in de buurt van Nederland een begin gemaakt met het herstel van het trilveen en veenmosrietland. Hiervoor worden jonge bomen en andere opslag weggehaald. Na de zomer volgt het open graven van dichtgegroeide sloten. Het moet het natuurgebied aantrekkelijk houden voor planten en dieren.