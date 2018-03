Verdachte in fraudezaak uit Tuk komt vrij

Een 43-jarige directeur uit Tuk komt vrij. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle donderdag. De man is de hoofdverdachte in een omvangrijke fraudezaak.

De 43-jarige Gerrit K. uit Tuk is met zijn 48-jarige college Henri F. uit Zuidwolde directeur van de Bikkel Groep, een Drents detacheringsbureau. Volgens het Openbaar Ministerie fraudeerde het bedrijf met Letten die het bureau in Nederland liet werken. Ze stonden als stagiaires in de boeken om zo belastingen te ontwijken.

De fiscus zou zo 1 miljoen euro zijn misgelopen, aldus het OM. Directeur F. is in januari al op vrije voeten gesteld. Zijn rol zou beperkter zijn dan die van K. Ook had de Bikkel Groep dringend weer leiding nodig. Op de pro-formazitting van donderdag vond raadsman Hans Peek het tijd ook K. op vrije voeten te stellen. De man zit al ruim 5 maanden vast.

Recht om te zwijgen

De officier ,,wil K. vast blijven houden om hem tot spreken te dwingen. Maar hij heeft het recht om te zwijgen.'' Het OM liet beslag leggen op vermogens op 26 Nederlandse en 5 Letse bankrekeningen en panden in Letland. Het OM heeft volgens de advocaat vrij spel. ,,Mijn cliënt heeft daar geen invloed op, ook niet als hij in vrijheid wordt gesteld. Het is niet eerlijk hem nog langer in voorarrest te laten.''

Wanbeheer

De officier van justitie vond opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis geen goed idee. Het gaat slecht het de Bikkel Groep door jarenlang wanbeheer. K. zou van plan zijn alle liquide middelen van de onderneming over te hevelen naar een vennootschap in Letland. Hij wil het bedrijf 'leegtrekken', zou blijken uit een mail van hem. Dit moet gebeuren nog voor liquidatie van de Bikkel Groep, aldus de mail. Volgens de officier is er dus nog steeds gevaar van herhaling van witwassen door K.