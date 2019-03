Verdachte vaten gevonden bij Steenwijk: weg afgesloten

Openlucht Spektakel Vollenhove krijgt een vervolg

11 maart Met de oprichting van een stichting is het voortbestaan van het Openlucht Spektakel in Vollenhove gegarandeerd. Het vierdaagse evenement heeft dit jaar plaats van 27 tot en met 30 juni in de Tuinen van Marxveld die door André Hammer beschikbaar is gesteld.