Verdachten van overval op casino in Giethoorn komen vrij

Het drietal werd op 6 november volgens de politie onder verdachte omstandigheden rond sluitingstijd aangehouden. In de omgeving werden twee zogeheten bigshoppers gevonden – grote tassen bedoeld voor de buit – met daarbij een pistool en bivakmutsen. Het drietal is in de leeftijd van 19 tot en met 23 jaar en komt uit Rotterdam of omgeving. Ze hebben tot nu toe niet willen verklaren wat ze daar rond dat tijdstip van plan waren.

Ook op de zitting dinsdag wilden ze daar niets over zeggen. Ze deden alledrie aan de rechters op de regiezitting het verzoek om vrijgelaten te worden. Ze zitten sinds november vast en voor twee van hen dreigt de opleiding in de soep te lopen. Een doet dit jaar eindexamen, de tweede had deze maand zijn stage moeten beginnen.

Dna-onderzoek

Playcenter was eerder in november al het doelwit van inbrekers. De drie uit Rotterdam en omgeving worden daar niet van verdacht. Raadsvrouw Jantina Rump hekelde de trage werkwijze van OM en politie. ,,De officier zegt dat er nog dna-onderzoek gedaan moet worden. Meneer zit al sinds november vast.’' Ook staat volgens haar niet vast dat er een verband is tussen het wapen en het drietal.

Bezoekers

Advocaat Gardel Purperhart vroeg zich af of er wel sprake was van een poging tot overval. ,,Was er al een begin van uitvoering dan? De aangever wist niet eens dat er een overval ophanden was. Ze is notabene door de politie geïnformeerd.’' Ook bezoekers zouden niets gemerkt hebben.