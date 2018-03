Verdeeldheid over bus voor elk dorp in Steenwijkerland

,,Kernen moeten bereikbaar blijven met openbaar vervoer", aldus BGL. Deze fractie ondersteunt naar eigen zeggen lokale initiatieven op het gebied van mobiliteit. ,,BGL spant zich maximaal in om bij de provincie te lobbyen voor behoud en versterking van openbaar vervoer." De PvdA pleit voor een openbaar vervoerplan dat oog heeft voor diverse vormen van vrijwilligersvervoer. ,,Ook initiatieven zoals de belbus in Oldemarkt horen daar een plek in te krijgen." De ChristenUnie sluit zich hierbij aan.

De gemeente moet weliswaar zorgen voor openbaar vervoer in de kernen, maar wat de CPB betreft 'in samenwerking met de inwoners'. GroenLinks merkt op dat de gemeente een goede bereikbaarheid moet garanderen om de leefbaarheid in kernen in het buitengebied te verbeteren dan wel te handhaven. ,,Alle kernen is niet haalbaar",, volgens het CDA. ,,Wel moet gezorgd worden voor goede verbindingen tussen grotere kernen." D66 is het evenals het CDA oneens met de stelling. ,,We willen alternatieve vervoersmogelijkheden vanuit de samenleving stimuleren", aldus D66. De VVD houdt het op neutraal en wil 'dat de gemeente een passend en ambitieus verkeers- en vervoersplan ontwikkelt'. ,,De gemeente is verantwoordelijk voor een ambitieus en innovatief mobiliteitsplan, zoveel mogelijk aangepast aan de wens van de medewerkers."