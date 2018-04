Verfhandjes geven 'grijs en grauw' Steenwijk meer kleur

Met 230 handtekeningen hadden ze vorig jaar al genoeg munitie in huis voor een formeel burgerinitiatief en nu mochten de vier enthousiaste tieners achter 'Kleurrijk Steenwijk' hun eigen project dan ook écht lanceren. Gistermiddag was het kwartet het stralend middelpunt van de Steenwijker binnenstad, waar de eerste gekleurde verfhandjes hun weg vonden op het plaveisel en een heuse tijdcapsule de grond in ging. Toekomstmuziek van deze generatie.

Het was een feestelijk samenzijn aan de boorden van de deels al opgeruwde Markt, waar de roze ranja rijkelijk vloeide en petitfourtjes grif van mond tot mond gingen. Gehurkt kwastte burgemeester Rob Bats zijn eerste, symbolische handjes op de stenen. Nu nog even voor de show in afpoetsbare waterverf, maar deze week worden door een gespecialiseerd bedrijf een slordige 200 'handjes' in permanente, slijtvaste verf aangebracht. Een herkenbaar kruimelspoor dat passanten een glimlach moet ontlokken in de Oosterstraat, Woldpromenade en Gasthuisstraat en die als het ware de weg wijzen richting epicentrum: de Markt. Dit was ook het startsein voor de herinrichting van het centrale plein die eind augustus wordt uitgevoerd.

Dat met die handjes was een idee van Lukas van Vliet, Rick Tarus, Rik Rutten en Chaja Donkers. De vier tieners die nu eindexamen mavo aan de RSG Tromp Meesters doen, namen vorig jaar deel aan 'Het beste idee van Steenwijkerland', een project van school en gemeente.

Make-over

De centrale vraag: hoe maken we Steenwijk-stad beter, leuker, mooier? Nou, daar vonden ze wel wat van en hun idee kwam als winnaar uit de bus. 'Kleurrijk Steenwijk' behelst een enthousiaste make-over van looppaden in de binnenstad. 'Want hier en daar is het nogal grijs en grauw', zo overtuigde de tienerjeugd de politiek. 'Wij willen graag wat meer kleur aanbrengen in deze fraaie stad, zodat Steenwijk duidelijk een jeugdigere en kleurrijkere uitstraling krijgt.'

Dat klinkt Rob Bats als muziek in de oren. ,,Zo'n goed idee van jullie om de stad op te leuken, op te fleuren en in te kleuren. Niet met stoepkrijt, maar écht voor de eeuwigheid." En om dat te illustreren hief de eerste burger een forse stoeptegel hoog, met daarop de namen van Chaja, Lukas, Rick en Rik en daaronder een tijdcapsule; precies 22 (geplastificeerde) tekeningen van basisschoolkinderen uit Steenwijk blijven hierin minstens 25 jaar ondergronds bewaard. Een bonte mix van handen in alle kleuren van de regenboog. ,,Dit is nog maar het begin", aldus Bats, ,,om ideeën van de jeugd uit te voeren en letterlijk neer te leggen in de stad."