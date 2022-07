Vergoeding voor ‘onvermijdbaar medisch afval’ in Steenwijkerland: ‘Mensen kunnen er niets aan doen’

Inwoners van Steenwijkerland kunnen binnenkort een vergoeding krijgen voor onvermijdbaar medisch afval. Materiaal dat patiënten met een chronische ziekte of medische beperking nodig hebben, is namelijk nog niet recyclebaar.

Onder ‘onvermijdbaar medisch afval’ verstaat de gemeente afval dat mensen hebben vanwege een chronische ziekte of medische berpekingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om incontentiemateriaal, of afval dat het gevolg is van dialyse (zuivering van het bloed van afvalstoffen) of een stoma (hulp bij ontlasting).

Hygiënevoorschriften en het ontbreken van techniek op grote schaal zorgen ervoor dat dit afval niet te recyclen is en dus bij het restafval moet.

Daarom komt wethouder Marcel Scheringa namens de gemeente in actie. Medisch afval moet bij het restafval en kan niet in een eigen bak, zoals glas of papier. ,,Daardoor hebben inwoners die medisch afval hebben veel meer restafval dan anderen die wél de mogelijkheid hebben om grondstoffen en afval goed te scheiden. Zij betalen dus meer zonder dat zij daar iets aan kunnen doen.”

Lage inkomens

Bij de maatregel die de wethouder daarvoor treft, wordt extra rekening gehouden met mensen met een laag inkomen. Als inwoners tot 130 procent van de bijstandsnormen verdienen, dan krijgen ze alle extra kosten vergoed. Inwoners met een wat hoger inkomen krijgen 50 procent vergoed.

Het gaat om afval bovenop de hoeveelheid restafval dat een gemiddeld huishouden sowieso al heeft. Die gemiddelde hoeveelheid blijft voor eigen rekening. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen vanaf de tweede helft van september terecht op de website van de gemeente. Wethouder Scheringa verwacht zo’n 150 aanvragen: ,,Deze vergoeding is een financieel steuntje in de rug.”

Actief met afval

Het is het tweede ‘afvalinitiatief’ in Steenwijkerland in korte tijd: onlangs nog namen inwoners van Scheerwolde hun eigen – en de eerste van de gemeente – ‘adoptieafvalbak’ in gebruik.