Verhuisd Grastival houdt Kuinre uit de slaap

De verschillende bands en dj's zorgden vanaf meerdere podia van zaterdagavond negen uur tot twee uur 's nachts voor verschillende muziekstijlen. ,,Het was wel lawaaiig'', vertelt secretaris Christy Abels van Plaatselijk Belang Kuinre desgevraagd. ,,Het was hier in Kuinre heel goed te horen, het vervelendste vond ik nog dat die laatste band niet zo goed was. Maar om twee uur was het wel echt afgelopen hoor. We hebben de ramen dichtgedaan en zijn wat later gaan slapen. Als je 's morgens om zes uur weer op moet is het erger, maar dat hoefden we niet. Bovendien is dit festival er ook niet elke dag. De een heeft hier last van, de ander niet. Mijn man lag gewoon door het lawaai heen te snurken, haha.''

Geen klachten

,,Misschien kon ze door dat gesnurk niet slapen'', reageert pr-man Tim van der Linden namens de organisatie. ,,We hebben zelf geen klachten van omwonenden gehoord, er is bijvoorbeeld ook geen politie langs geweest. We hebben de buurt vooraf ook wel betrokken bij ons festival. Vrijdagavond hebben we de buren uitgenodigd voor een rondleiding, dat was heel gezellig, sommigen gingen pas laat terug naar huis.''

Dik duizend

De derde editie van het festival is prima verlopen, stelt Van der Linden. ,,In een gemoedelijke, 'polderse sfeer'. We hadden onze begroting gebaseerd op 750 bezoekers, maar er zijn er meer dan duizend geweest. In de voorverkoop via tickettekoop.nl zijn ook veel kaarten naar inwoners van Kuinre gegaan, daar zijn op drie na de meeste kaarten verkocht.''

Ouderen