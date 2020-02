Verhuizing Coffeeshop Alien in Steenwijk moet nieuw begin inluiden

Nieuwe fusie­school Giethoorn is nog steeds het plan, maar niemand weet wanneer ie komt

14 februari Het was een ‘constructief gesprek’ tussen de Stichting Op Kop en de gemeente Steenwijkerland over de nieuwe fusieschool in Giethoorn, melden beide partijen verheugd. Maar een concrete datum voor de start van de bouw ligt er desondanks niet.