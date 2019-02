Verjaardag filmklassieker Fanfare gevierd met boek De Zomerse Fanfare van 1958

Waarom is Bert Haanstra's filmklassieker Fanfare opgenomen in Giethoorn en Diever? Hoe was de samenwerking met de Gieterse bevolking? Op deze vragen geeft auteur Ronald van de Vate antwoord in zijn boek De Zomerse Fanfare van 1958 .

De presentatie van het boek, waarmee de zestigste verjaardag van de filmklassieker Fanfare wordt gevierd, is woensdag 20 februari in Museum Giethoorn 't Olde Maat Uus. Met 2,6 miljoen bezoekers is de film over de strijd tussen twee rivaliserende muziekkorpsen nog steeds de op een na meest bezochte Nederlandse speelfilm aller tijden.

Scenario

In het boek gaat Ronald van de Vate terug naar de voorbereidingen en productie van de film in 1958. Hoe ontstond het idee voor de film? Wie adviseerde Bert Haanstra over het scenario? Waarom viel de keuze op Giethoorn en Diever als filmlocatie? Wie waren de crewleden en hoe was de samenwerking met de Gieterse bevolking? Wie componeerde de dubbelmars voor de film?

Van de Vate geeft de antwoorden op deze vragen in De Zomerse Fanfare van 1958. Het boek staat bovendien boordevol niet eerder gepubliceerde foto’s, filmaffiches en documenten uit de collectie van het Eye Filmmuseum en enkele privéarchieven.

Anekdotes