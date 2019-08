Verkeersbordvandaal actief in Steenwijk? Meerdere borden vernield

update Vollenhove weert zwartkij­kers bij kleurrijk bloemencor­so

20 augustus De organisatie van het bloemencorso in Vollenhove heeft het helemaal gehad met de zwartkijkers. Om te voorkomen dat een flink aantal mensen voor niets kijkt naar de stoet van elf kleurrijke praalwagens, tientallen figuranten en zes muziekkorpsen, gaat het parcours in de binnenstad zaterdagochtend in alle vroegte op slot.