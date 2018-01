Verleid en verbaasd achter de coulissen van Steenwijks theater De Meenthe

Behind the scenes van De Meenthe. Zo’n kans krijg je niet elke dag. En dus begonnen plukjes gasten zaterdag handenwrijvend aan hun tour achter de schermen, in het kielzog van theaterdirecteur Evers. Start: de artiestenkleedkamer. Wie rekent op de walm van geestverruimende middelen van de vorige avond, of de geur van verschraald bier, heeft het lelijk mis. Het 'heilige der heiligen' van ’t theater oogt ontnuchterend netjes, een beetje braaf eigenlijk.

Evers doet dit vaker. Sterker, vorig jaar leidde hij 41 groepen rond achter de coulissen van De Meenthe, plus nog eens 33 schoolklassen als onderdeel van het vak CKV. Belangrijke doelgroep, 14- tot 16-jarigen. ‘Opbouwwerk’ noemt Evers die bezoekjes. ,,Op die leeftijd zie je ze jaren niet in het theater. Wij proberen ze te verleiden, te laten zien hoe leuk het is en daar steken we veel tijd en energie in."