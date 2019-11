‘Vermagerde runderen in Wapserveen zelfs te slecht voor de slacht’

Volgens het Openbaar Ministerie waren de runderen op de boerderij op de grens van Overijssel en Drenthe niet alleen sterk vermagerd, ook zat een drinkbak met bruin water vol algen en was het voer her en der beschimmeld. De situatie bij een kalf was zeer zorgelijk: ziek, ernstig vermagerd en te zwak om zelf op te staan. Een dier zo zwak dat het niet vervoerd had mogen worden naar het slachthuis. Iets dat de dag na de controle wel gebeurd was. Om die reden had het Openbaar Ministerie ook de slachterij uit Oldemarkt gedaagd. Dat B. de dieren zorg had onthouden, ontkende hij met klem. Er waren meerdere oorzaken voor het magere uiterlijk van de runderen. Het kalf was vermagerd omdat het net een paar dagen bij de koe weg was. ,,De eerste vijf dagen vliegen de kilo’s er af.’' Ook een aandachtspunt bij de rechters was het hoge sterftecijfers onder de dieren op zijn boerderij. De dieren lopen op de landerijen van Natuurmonumenten, zei B., en daar mag hij ze niet bijvoeren. Twee dagen na de controle liet B. 22 runderen afvoeren. Zes daarvan waren te mager om geslacht te worden, zo constateerde de betrokken slachterij.

Zwak kalf

B. was zelf niet bij de controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) aanwezig, maar zijn pleegzoon wel. Die verklaarde maandag onder ede dat hij de dierenarts niet bij het zwakke kalf heeft gezien. Ook zei hij dat het kalf de volgende dag uit eigen beweging de loopplank de veewagen in liep. Maar hij stond op 25 meter afstand van de controleurs, reageerde de officier van justitie. De officier gaf aan dat bij een recente hercontrole er niets verkeerds geconstateerd is op de boerderij. ,,Fijn voor meneer maar nog fijner voor de dieren in kwestie.’' Want de foto’s van de controle in februari zijn aangrijpend, zei hij. Hij eiste een maand cel voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. Ook wordt het bedrijf voor een halfjaar stilgelegd als de boer binnen drie jaar opnieuw over de schreef gaat, zo eiste het OM.

‘Muf ruikend voer’

Volgens advocaat Arjen Bos is het onderzoek van de NVWA veel te summier geweest. Alleen ‘muf ruikend voer’ is wel erg mager om te constateren dat het niet voldeed, zei hij. ,,Onderzoek dat dan in een laboratorium.’' Tot een eis tegen de slachterij uit Oldemarkt voor het vervoeren van het zieke dier, kwam het maandag niet. Omdat het bedrijf onder die naam niet meer bestaat kon deze ook niet voor de rechter gedaagd worden, was het oordeel van de rechtbank.