Verschillende brandhaarden bij bosbrand Baarlo

Halve Marathon 2023 in Zwolle: deze straten zijn afgesloten (en zo rijd je om)

Of je nu flink hebt getraind of gaat kijken en uit volle borst de renners gaat aanmoedigen, de Halve Marathon en 4 Engelse Mijlen van zaterdag 10 juni 2023 in Zwolle komen eraan. Dit betekent dat er delen van de stad minder goed bereikbaar zijn en dat er wegen zijn afgesloten.