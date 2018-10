Verwarde personen in Steenwijkerland opgevangen door ambulancepersoneel

Dat staat in het actieplan verwarde personen, dat het college van Steenwijkerland heeft vastgesteld. In het plan staan afspraken over onder meer preventie, opvang en vervoer van verwarde personen naar de opvanglocatie. Dat laatste wordt met ingang van deze maand gedaan door ambulancepersoneel en niet meer door de politie.

Preventie

Voor de preventie wordt Sociaal Werk De Kop in de arm genomen, de welzijnsorganisatie in Steenwijkerland. ,,En voor de opvang hebben we afspraken gemaakt met De Herberg in Zwolle over 24 uurs-bereikbaarheid. Dan worden mensen van daar uit verder geholpen."