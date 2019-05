Verzetsheld krijgt ondertitel in straatnaam Oldemarkt: ‘Hier hebben we jarenlang voor geknokt’

Rookbom jaagt inwoners IJsselmui­den hun flat uit: wie gooide?

4 mei Vijf woningen in een portiekflat in IJsselmuiden zijn vanochtend vroeg ontruimd. De bewoners moesten hun appartement aan de Erfgenamenstraat uit, omdat de hal vol stond met rook. Volgens de brandweer is een rookbom het trappenhuis ingegooid. De politie onderzoekt wie daar verantwoordelijk voor is.