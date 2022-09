Verzoek Steenwijkerland: haal omgekeerde vlaggen zelf weg, daarna komen gemeente en provincie

De gemeente doet die in oproep in een persbericht. Aanleiding is de aankondiging die de provincie Overijssel eerder deed: zij gaat binnenkort overgebleven omgekeerde vlaggen weghalen. Dat had onder meer te maken met het naderende herfstweer.

Ruimte gegeven

‘Vanaf 26 september zullen de omgekeerde vlaggen die er dan nog in de openbare ruimte hangen, worden weggehaald door de provincie of de gemeente. Het staat iedereen natuurlijk vrij om ze op eigen terrein te laten hangen om zo uiting te geven aan de zorgen die er zijn voor de agrarische sector.’

Even bellen

Door de gemeente weggehaalde vlaggen worden tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf in Steenwijk. Tot half oktober is er de mogelijkheid om ze af te halen. De gemeente geeft nog één tip: ‘Bel wel even van tevoren, want dan zorgen we dat er iemand aanwezig is die kan helpen.’