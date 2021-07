Vestingdagen in Steenwijk gaan ondanks corona wél door. Hoe doen ze dat?

Seidel in Vollenhove biedt een prachtige histori­sche omgeving, maar haalt het beloofde gastronomi­sche niveau niet

11 juni De verwachtingen liggen hoog wanneer we Vollenhove binnenrijden. Familierestaurant Seidel geeft aan dat we een gastronomisch ridderlijk verblijf in een historische omgeving mogen verwachten. De kaart belooft ons klassieke gerechten en afgaande op de prijs moeten deze wel subliem zijn.