Vestingfeest Steenwijk in teken van Foodtruck Festival en Blues op de Markt

Het openlucht-bluescafé op de Markt wordt gehouden van 11.00 tot 21.00 uur en er staan verschillende, ‘vrolijke en smaakmakende’ foodtrucks opgesteld. Tot middernacht treden diverse bluesbands op die voor ‘sfeervolle klanken’ zorgen. „Het is een mooie combi van lekker eten en drinken, relaxen en chillen. Perfect voor een zwoele, zomerse dag”, aldus de organisatie.

Vrolijk en feestelijk geheel

Er is eten en drinken uit alle windstreken. IJs, smoothies, burgers en nog veel meer. „Van Zuid-Amerikaans en Arabisch tot een Vietnamese loempia. Exotisch of lekker makkelijk. Niet alleen het eten is leuk en lekker, ook de foodtrucks zijn een attractie op zich. Zo zijn er gepimpte caravans en diverse opvallende marktwagens. Het is een vrolijk en feestelijk geheel.”

Nadat de Scutterie om 11.00 uur de officiële opening van het Vestingfeest heeft verzorgd en de vlag in top is gehesen, is er ook in de winkelstraten volop vertier. Tijdens de braderie lopen The Mule Stompers, Huub & Henk en The Cowpokes door de stad om onvervalste bluegrass en folk ten gehore te brengen. Op het podium op de Markt treden Dog Trail Blues Band, Lain’s work out met Lain Barbier, bekend van The Voice Senior, Djoezz en Lou & The Blues Cowboys op.

Steenwijk voor jong en oud

De kinderen kunnen spulletjes verkopen tijdens de kinderrommelmarkt rondom de Grote Kerk. Vanaf een uur of half acht in de ochtend kan er een plekje worden uitgezocht en het duurt tot 12.00 uur. Wie meer wil weten over de historie van de vestingstad kan de audiotour of interactieve Vestingroute lopen, een kijkje nemen in het stadsmuseum of genieten van Art Nouveau in Villa Rams Woerthe.

In het Park Rams Woerthe organiseert Rabo Theater De Meenthe ‘Live in het Park’. Deze avond komt Guido Weijers met zijn Hot Comedy Night naar Steenwijk.

Een plattegrond van Steenwijk met beleefkaart, informatiefolder en een magazine met allerlei tips en weetjes, bijzonder plekjes en magische momenten en routes in het Nationaal Park Weerribben-Wieden en omgeving zijn gratis af te halen bij het Tourist Info Punt in de Stallen van Spijkervet aan de Kalverstraat in Steenwijk.

Het programma is te vinden op de website steenwijkvestingstad.nl. Tickets voor Guido Weijers zijn verkrijgbaar via de website demeenthe.nl.