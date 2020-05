Vier maanden cel voor bedreiging ambtenaren Steenwijkerland met beschimmeld eten en tampon

Video&update Buurt verrast door massale politie-in­val drugsvilla Willems­oord: ‘nóóit iets van gemerkt!’

24 mei Leden van het arrestatieteam zijn een villa in Willemsoord binnengevallen. In de villa trof het arrestatieteam een drugslab aan. Een man is in de villa in de bossen van het Overijsselse dorpje aangehouden.