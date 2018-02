Viering Steenwijks Ontzet krijgt steeds meer gestalte

Video Een jumelage van Alkmaar, Leiden en Steenwijk als 'het illustere drietal in de Hollanden' dat de Spanjaarden in de 16de eeuw van jetje gaf. Ja, dat lijkt burgemeester Rob Bats wel wat, zo bleek tijdens de viering van Steenwijks Ontzet, vrijdagavond.

Steenwijk, de strategische 'sleutelstad' tot het Noorden, was na Alkmaar en Leiden de derde stad in Nederland die de Spaanse overheersing weerstond. Op 23 februari 1581 trokken vijandelijke troepen zich terug en had het leger van Johan van den Kornput gezegevierd. Op dat wapenfeit mogen we best wat trotser zijn. ,,Klaar met die bescheidenheid, Steenwijkers!"

Jumelage

Op de kop af 437 jaar na dato brak burgemeester Rob Bats een lans voor een feest dat terug is van weggeweest. Laten we ons vooral niet langer bedremmeld afvragen waaróm we het ontzet zouden vieren; ,,we víeren het, élk jaar." Liefst in de vorm van een vriendschapsband met die twee andere, dappere steden die standhielden tegen 'de vermaledijde Spanjaarden': Alkmaar en Leiden. ,,Een jumelage binnen ons koninkrijk, met afvaardigingen van de verschillende steden die elkaars vieringen bezoeken. Ik zou dat heel graag doen", zegt Bats.

Loffelijk streven, maar dat kan Steenwijk op z'n buik schrijven. Michiel Zonnevylle, voorzitter van de 3 October Vereeniging Leiden, wees die uitgestoken hand meteen af in de Kleine Kerk.

Ontzetclub

,,Sorry, burgemeester, maar wij hébben al een Ontzetclub." Leiden doet het samen met Alkmaar en "Bommen Berend" Groningen. Pech voor Steenwijk, dat vooral een 'lesje Ontzet' kreeg. Hoe timmer je zo'n feestje juridisch goed af? Laat dat maar over aan Leiden met vier eeuwen ervaring, waar het elk jaar op 3 oktober naar haring en hutspot ruikt, waar scholen en winkels 'in wijde omtrek' de deuren sluiten en iedereen te vinden is op de kermis, de jaarmarkt, in de grote optocht of op het pleinfeest. Waar vele duizenden samen zingen, musiceren, dansen en stadsicoon Jochem Myjer optreedt.

Gelukkig besloot Zonnevylle ,,dat méér niet altijd beter is." En daarom doet Steenwijk het op eigen schaal, zonder stedenband. Met een 'nieuw oud' feest dat nu al z'n vaste ingrediënten kent. Oranjebitter en brood met worst, een dankdienst, troubadours (opzwepend intermezzo van sopraan Mieke Kok en Theo Holland op luit), honderden mensen in een fakkeloptocht over de wallen in het kielzog van Crescendo, de proclamatie van Johan van den Kornput en een spetterend siervuurwerk als cadeau aan de stad.

Roemruchte

Laat maar schuiven, die olde veste. In een poging de stad te 'herhistoriseren' en beter zichtbaar te maken wat bewaard is gebleven, past Steenwijks Ontzet thuis. ,,Trots laat deze stad nog onverbloemd historie zien; stoere grachten, stadswallen, straten én een middeleeuws pleintje", aldus wethouder Wim Brus die beloofde de pas ontdekte 'schat' in de binnenstad te koesteren. ,,We kijken naar een goede invulling en vragen de bevolking om ideeën, zodat deze plek blijvend recht doet aan de roemruchte geschiedenis van Steenwijk."