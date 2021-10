‘Vieze homo!’, Ronald (43) hoort het te vaak en organiseert eerste regenboogweek in Steenwijkerland

Zo beleeft Steenwijk (en omstreken) de terugkeer van de bios: ‘We hebben het echt gemist’

4 oktober De kop is eraf, de projectors draaien. Na de feestelijke opening van afgelopen week kunnen de mensen in Steenwijk weer naar hun bioscoop. En, is de hoop, van tevoren of na afloop ook naar de lokale horeca. ,,Een terrasje hoort zeker bij een filmavondje.”