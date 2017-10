Vijftien acts bij zevende editie Theaterwandeltocht

Nederlander tweede man in Duits tankbataljon

21 oktober Er is een nieuwe stap gezet in de integratie van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte in de Eerste Duitse Pantserdivisie. Majoor Chris Sievers is op een legerbasis in Duitsland benoemd als plaatsvervangend bataljonscommandant van het Duitse 414 Tankbataljon. Niet eerder werd een Nederlander tweede man in een Duitse operationele eenheid, zo laat een woordvoerster van het Ministerie van Defensie weten.