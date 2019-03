Vissers zetten glasaal uit in De Wieden als teken van vertrouwen in toekomst visserij

Weidevo­gels naar De Wieden lokken met met plas-dras locaties

12:00 Natuurmonumenten verhoogt in de weidevogelgebieden in De Wieden op een aantal plekken het waterpeil. Daardoor ontstaan plas-dras locaties, die in trek zijn bij weidevogels die de komende periode naar de Kop van Overijssel komen om te broeden. In de buurt van Genemuiden is het eerste kievitsei al gevonden.