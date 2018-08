Vlag Vollenhove over gewraakte energiekast naast kunstwerk

video Brand in loods Wanneper­veen onder controle

8:36 In een loods van een transport- en loonbedrijf aan de Roekebosscheweg in Wanneperveen is vanmorgen om even voor vijf uur brand uitgebroken. In het gebouw stond een landbouwvoertuig in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar in ieder geval een tractor en een hooibalenpers zijn in vlammen opgegaan