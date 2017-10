Vleermuizen overwinteren in Otterskooi

Natuurmonumenten heeft in de Otterskooi bij Dwarsgracht vier vleermuiskasten opgehangen waar vleermuizen kunnen overwinteren. In de eendenkooi, waar vleermuizen graag zitten, is essentakziekte vastgesteld. Voordat Natuurmonumenten de zieke bomen verwijdert, is onder meer onderzocht of er vleermuizen in zitten. Dat blijkt het geval.