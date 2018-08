Vliegfeest ElseFly in Blokzijl gaat dit jaar niet door

Bouwers praalwa­gens corso Vollenhove geven geheimen prijs

19 augustus De race tegen de klok is begonnen voor de bouwers van de elf praalwagens die zaterdag rijden in het bloemencorso van Vollenhove. Een week voor het corso gaven de bouwers een deel van hun geheimen prijs. Het publiek mocht tijdens de open dag rondkijken in de schuren en tenten bij Vollenhove en in de Noordoostpolder.