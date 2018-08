Vlogger Kalvijn voor signeersessie naar Zwolle en Steenwijk

Kelvin Boerma, op het videoplatform YouTube actief met de naam Kalvijn, heeft het boek 'Van niks naar clicks' uitgebracht waarin tips staan voor een succesvolle carrière op YouTube. 1 september komt Kalvijn (22) in de ochtend naar de Bruna in de Zwolse wijk Aalanden en in de middag is hij van 13.00 tot 14.30 uur in de Bruna in Steenwijk.

De boekhandel in Steenwijk zet voor zijn bezoek dranghekken in de winkel. ,,We verwachten veel mensen en sluiten het gedeelte van de winkel waar Kalvijn gaat staan af met dranghekken”, zegt filiaalmanager Joyce Hulleman ,,We horen van klanten dat ze blij zijn dat hij komt omdat ze erg fan zijn. We hebben ook al mails gehad met vragen of ze ook met hem op de foto mogen of een handtekening kunnen krijgen. Dat kan inderdaad.”