Vollenhoofs schrootbedrijf verknipt mast van 1 miljoen

Hamstra Schroot in Vollenhove heeft een 55 meter lange scheepsmast ter waarde van 1 miljoen euro verknipt. ,,Allemaal handwerk en in drie uur tijd knippen wij dat in de container", zegt eigenaar Christiaan Hamstra. ,,Over kapitaalvernietiging gesproken."

De aluminium mast van 55 meter is in opdracht gemaakt voor een Chinees schip. Toen de mastenfabriek in Blokzijl twee jaar geleden failliet ging, waren de Chinese eigenaren van het schip in geen velden of wegen te bekennen.

Hamstra: ,,Die mast hoort op een schip van 60, 70 meter en lag daar kant-en-klaar met lampen en alle materiaal eraan. De curator heeft geprobeerd de mast te verkopen, dat is niet gelukt." Zijn schroothandel is het laatste adres voor de mast die hoger is dan de 35 meter hoge kerktorens van Blokzijl en Vollenhove.

Kapitaalvernietiging

Met een papegaaienbek is de 8.000 kilo zware mast in drie uur tijd verknipt. ,,Kapitaalvernietiging", zegt Hamstra. ,,Allemaal handwerk. Er zit bijvoorbeeld al voor 100.000 euro spuitwerk aan om een mast zo glad te krijgen."