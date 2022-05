Vollenhove kan weer laten zien wat er ‘typisch’ aan is: ‘Een kleine gemeenschap die van alles wil’

Het is na 2019 pas de tweede editie onder deze naam. Hoe zijn de Havendagen ook alweer Typisch Vollenhove geworden?

Jan Bernhard Visscher: „We hadden natuurlijk al meer edities georganiseerd willen hebben, maar ja, er was covid in den lande. Het is wel leuk om nog eens te vertellen hoe we aan die naam gekomen zijn. Op een vergaderavond werd er eens vier keer achtereen gezegd, ‘Dit is typisch Vollenhove, dat is typisch Vollenhove,’ enzovoort. Dat hebben we omarmd.”