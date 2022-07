Vollenhove speler in Tachtigjarige Oorlog: gids geeft rondleiding langs alle locaties

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje, die duurde van 1568 tot 1648. De stad Vollenhove lag van 1572 tot 1592 in de frontlinie in de strijd om de steden Kampen en vooral Steenwijk. Steenwijk was de poort naar Noord-Nederland, waar de stadhouder van de koning heel lang stand hield tegen de troepen van de Staten-Generaal, waaronder de voormalige watergeuzen.