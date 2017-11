'Vollenhove' verkoopt bijna 3,4 miljoen bloemen

Steenwijkerland wil scholen samen onder één dak

2 november Om leegstand in schoolgebouwen te voorkomen wil de gemeente Steenwijkerland scholen liever samen in één gebouw huisvesten. Bij nieuwbouw of renovatie van bestaande schoolgebouwen gaat de gemeente kijken of scholen kunnen fuseren of dat meerdere scholen in één gebouw ondergebracht kunnen worden.