Vollenhove voorzien van 'slimme lantaarnpalen'

De lampen in de lantaarnpalen in de historische binnenstad in Vollenhove voorzien van led-verlichting is nog maar een klein stapje. Volgens Andre Hammer kun je met een lantaarnpaal nog zo veel meer doen, zeker als de led-verlichting wordt aangestuurd via het glasvezelnetwerk.

De Vollenhovenaar is ervan overtuigd dat de eerste lantaarnpaal met zogenoemde ‘slimme staartverlichting’ er nog dit jaar staat in het voormalige Zuiderzeestadje. Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn, is vrijdag in het pand van de Rabobank een soort van proeftuin geopend. ,,Net zoals nu de mobiele telefoon een apparaat is waarmee je behalve internetten, muziek luisteren, foto’s en filmpjes maken, spelletjes spelen óók nog kan bellen, zo zal de lantaarnpaal straks een object zijn waarvan je bijna zou vergeten dat het ook nog licht geeft”, zegt Hammer, één van de drijvende krachten achter Stichting Innovatie Lokaal.

Die is voortgekomen uit het plan om de verouderde straat verlichting in Vollenhove te vervangen door een modernere versie. Zodat onder meer markante gebouwen, zoals de havezathen, er door moderne belichtingstechnieken beter zouden uitspringen. Nadat een aantal Vollenhovenaren zich verdiepte in de technische ontwikkelingen, zagen ze al snel de vrijwel onbegrensde mogelijkheden van innovatieve verlichting en telecommunicatietechnologie. De stichting werd opgericht, het lokale bedrijfsleven gemobiliseerd en de gemeente Steenwijkerland warm gemaakt voor het project.

Technische snufjes

Volgens Andre Hammer is het via technische snufjes mogelijk om lantaarnpalen te gebruiken gebruikt in het kader van veiligheid, waarbij de verlichting via camera’s of sensoren feller gaat branden als er op straat met stemverheffing wordt gesproken, bijvoorbeeld bij een ruzie. Maar ook het toerisme kan er van profiteren met interactieve begeleiding van stadswandelingen met licht en geluid, de lantaarnpalen kunnen als laadpaal dienen voor elektrische auto’s en in de toekomst een rol spelen bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals zorg aan huis.