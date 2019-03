Voor deze dames is het (bijna) iedere dag landelijke schoonmaakdag

Eigenlijk wilden ze helemaal niet op de foto en al helemaal niet met de naam in de krant. Zo bijzonder vinden ze het niet dat ze de bermen tussen Oldemarkt en Ossenzijl schoon houden. Meestal doen ze anderhalf uur over zo'n wandeltocht van vijf kilometer. Want ze zijn druk met oprapen van rommel. Elke dag levert hun schoonmaakactie een zakje of vier op. ,,Die stallen we zolang bij een boer onderweg. Of een woonhuis en halen we later wel op.’’