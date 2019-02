Vooral fietsers op de bon bij controles Steenwijk

video Sophietje (78) hoort voor altijd bij het liedje van het rietje

7 februari Het liedje klinkt nooit meer in haar bescheiden woninkje in Steenwijkerwold. Hoeft ook niet. ,,Het zit in mijn bloed", zegt Sophie van Kleef. Nu de vertolker van het aan haar opgedragen Sophietje (‘zij dronk ranja met een rietje’) is overleden wil ze nog één keer herinneringen ophalen.