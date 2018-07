Voorgevel oude Capelleschool in Steenwijk ontsnapt aan sloopkogel

Gemeente Steenwij­ker­land baalt van tijdstip gaswinnins­g­be­sluit Eesveen

18 juli De gemeente Steenwijkerland baalt dat het besluit om door te gaan met de gaswinning in Eesveen midden in de zomervakantie door de regering bekend is gemaakt. Het college van B&W gaat het besluit goed bestuderen en tekent al pro forma beroep aan.