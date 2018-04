Voormalig perschef dr. Martin Luther King is weer druk met mediazaken

Nijenveen vraagt aandacht voor leefbaarheid

2 april Dorpsvereniging Nijeveen vraagt tijdens de formatie van een nieuw college in Meppel aandacht voor de leefbaarheid en duurzaamheid in het dorp. In het bijzonder is er aandacht nodig voor zorg en huisvesting voor ouderen, schrijft de vereniging in een brief aan de informateur.