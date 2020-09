Voortaan betalen voor varen door Dorpsgracht in Giethoorn (behalve als je een eigen bootje hebt)

Wildgroei aan illegale sloepver­huur in Giethoorn

19 juli Bootjesverhuurders in Giethoorn zijn het langzamerhand wel beu. Zelf moeten ze een vergunning hebben voor iedere boot die wordt verhuurd, maar om zich heen koopt de ene na de andere onderneming luxere sloepen waarvoor geen vergunning is afgegeven. ,,Of allemaal een vergunning of die illegale sloepen eruit.”