Voorvechter voor taalvaardigheden uit Steenwijkerland in de race voor de Taalheldenprijs

De Taalheldenprijs is bedoeld voor mensen die zich op een bijzondere manier inzetten om op latere leeftijd basisvaardigheden van lezen en schrijven te verbeteren, bij zichzelf of bij anderen. De prijs wordt maandag uitgereikt door Prinses Laurentien, oprichter van de Stichting Lezen en Schrijven.

Bruggenbouwer

Er zijn drie categorieën: cursist, begeleider en bruggenbouwer. Boer is genomineerd in die laatste categorie, die staat voor een persoon of samenwerkingsverband die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid.

Dat is precies wat Boer deed in Steenwijkerland. Door haar bevlogenheid voor lezen en schrijven is ze ‘een begrip in de provincie Overijssel’. Boer werkte bijvoorbeeld hard aan de integrale aanpak van de taalsamenwerking in de gemeente. ‘Door de goede organisatie en duidelijke rollen loopt deze samenwerking met meer dan acht organisaties als een geoliede machine’, aldus de stichting. ‘Reneke deelde de werkwijze als inspiratie met Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel en in regionale overleggen met andere beleidsadviseurs.’

15 procent

Sinds 2015 reikt Stichting Lezen en Schrijven de Taalheldenprijs uit. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dat is ongeveer 18 procent van de volwassenen. In de gemeente Steenwijkerland is dat 15 procent. De genomineerden zijn mensen of samenwerkingsverbanden die zich op een bijzondere manier inzetten om deze basisvaardigheden te verbeteren.

Dit jaar zijn er in totaal 43 genomineerden. Een vakjury kiest de drie winnaars, in elke categorie één. Stichting Lezen en Schrijven maakt na de uitreiking de Taalhelden 2022 bekend via onder meer de website.