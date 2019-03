Vrachtwagen kantelt in Sint Jansklooster, wegdek bezaaid met zand

Cultuurhistorie Ook met dichte deur genoeg te vertellen over Kunstbun­ker Paasloo

17 maart De verbouwing van het woonhuis bij de Kunstbunker is in volle gang. Zodra die begin april gereed is, gaat de Provincie het voorhuis verhuren. Een werkgroep heeft een memo geschreven over hoe ze daarna het verhaal van de bovengrondse kunstopslag met het publiek wil delen.