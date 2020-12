Vrachtwagen knalt over vangrail op A28 bij De Wijk

Video Klassieke punter moet terugkeren in Giethoorn: ‘Dit hoort bij ons zoals de gondel bij Venetië’

25 november De punters moeten zo veel mogelijk terugkeren in Giethoorn. Om de aanschaf van de houten boten zo aantrekkelijk mogelijk te maken, komt de gemeente met een subsidie van 5.000 euro per punter. ,,Het is een echte beleving om in een punter te varen.”