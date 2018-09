Vrachtwagen rijdt zich klem op kademuur Zeedijk in Blokzijl

Waterschap contro­leert 2.500 kilometer sloten

16:29 Werk aan de winkel voor medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vanaf 15 november controleren ze een slordige 2.500 kilometer sloten in het werkgebied van het waterschap. En dat is bijna een verdubbeling van het aantal kilometers in 2017.